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Сегодня, 20:35

ЦСКА планирует построить новую базу в Подмосковье

Алина Савинова
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Футбольный ЦСКА собирается построить клубную базу на озере Круглом в Московской области.

Во вторник об этом сообщил журналист Иван Карпов, который отметил, что строительство спортивного сооружения будет завершено в 2027 году. На новой базе возведут три натуральных футбольных поля и стадион вместимостью 500 человек. Также она будет включать разминочный зал, жилой корпус и медицинский центр.

Позднее информацию о строительстве новой базы ЦСКА на озере Круглом подтвердил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

«Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

База ЦСКА будет находиться в 25 км от МКАД и поблизости от домашнего стадиона команды «ВЭБ-Арена».

Московский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате России после первой части сезона. Армейцы набрали 31 очко за 18 туров.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1697
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ФК ЦСКА (Москва)
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