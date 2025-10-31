Видео
31 октября, 19:17

ЦСКА почтил минутой молчания память диктора Плешакова перед матчем с «Пари НН»

Алина Савинова

ЦСКА перед домашним матчем 14-го тура РПЛ провел минуту молчания в память об ушедшем из жизни дикторе Игоре Плешакове.

О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Диктор умер в возрасте 56 лет.

Плешаков около 25 лет был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» 21 октября на кубковой игре с «Акроном» (3:2).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

5

  • m_16

    Торпедо хотя бы почтило? А с чего бы остальным тогда? При этом Торпедо могло бы и попросить через РФС и другие клубы, вряд ли кто-нибудь стал бы отказываться. Когда (дай Бог ему здоровья) в Питере помрёт ГСО, у нас его точно помянут. Хотя другим клубам я бы не стал это предлагать ;)

    01.11.2025

  • Вездесущий

    это же ванючий масквабадец! в жопу его .бать и тебя тоже!

    31.10.2025

  • Вездесущий

    дебилы!

    31.10.2025

  • Timka1401

    коня не жалко !

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Лучше бы все команды РПЛ почтили перед своими матчами память о великом футболисте Шустикове.

    31.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
