ЦСКА почтил минутой молчания память диктора Плешакова перед матчем с «Пари НН»

Торпедо хотя бы почтило? А с чего бы остальным тогда? При этом Торпедо могло бы и попросить через РФС и другие клубы, вряд ли кто-нибудь стал бы отказываться. Когда (дай Бог ему здоровья) в Питере помрёт ГСО, у нас его точно помянут. Хотя другим клубам я бы не стал это предлагать ;)

01.11.2025