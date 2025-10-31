ЦСКА почтил минутой молчания память диктора Плешакова перед матчем с «Пари НН»

31 октября, 19:17
ЦСКА перед домашним матчем 14-го тура РПЛ провел минуту молчания в память об ушедшем из жизни дикторе Игоре Плешакове.
О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Диктор умер в возрасте 56 лет.
Плешаков около 25 лет был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» 21 октября на кубковой игре с «Акроном» (3:2).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».
Торпедо хотя бы почтило? А с чего бы остальным тогда? При этом Торпедо могло бы и попросить через РФС и другие клубы, вряд ли кто-нибудь стал бы отказываться. Когда (дай Бог ему здоровья) в Питере помрёт ГСО, у нас его точно помянут. Хотя другим клубам я бы не стал это предлагать ;)
01.11.2025
Вездесущий
это же ванючий масквабадец! в жопу его .бать и тебя тоже!
31.10.2025
Вездесущий
дебилы!
31.10.2025
Timka1401
коня не жалко !
31.10.2025
Saiga-спринтер
Лучше бы все команды РПЛ почтили перед своими матчами память о великом футболисте Шустикове.
31.10.2025