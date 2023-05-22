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Сегодня, 09:30

ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату разрешения споров ФИФА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о подачи иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер Яки Бийола.

«Деньги за трансфер Бийола тоже пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА. Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны. Думаю, что в ближайшее время можно ожидать решения», — сказал Бабаев «СЭ».

23-летний словенец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.

Яка Бийол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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