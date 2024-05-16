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Сегодня, 11:17

Хоккейный клуб ЦСКА поддержал футболиста Торопа, получившего серьезную травму

Виктория Кравченко
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Хоккейный клуб ЦСКА поддержал голкипера футбольной команды армейцев Владислава Торопа. 15 мая он получил серьезную травму.

«Мы желаем скорейшего выздоровления Владиславу! И вновь ждем на матчах любимого ЦСКА», — говорится в сообщении.

20-летний голкипер получил повреждени при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. На 36-й минуте его заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Владислав Тороп
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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