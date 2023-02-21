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Сегодня, 15:48

ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Арбузовым

Иван Шитик
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Ярославом Арбузовым.

Новое соглашение с российским полузащитником, который провел три зимних сбора с основной командой и забил победный гол в товарищеском матче с сербским «Партизаном», рассчитано до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на год, сообщает сайт клуба.

Первый контракт с клубом Арбузов подписал еще в 2021 году, а за Академию красно-синих выступал с 2019-го.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 13 матчей за молодежный состав армейцев в Молодежной футбольной лиге и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11721
ФК ЦСКА (Москва)
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