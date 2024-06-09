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Сегодня, 19:16

ЦСКА подпишет партнерское соглашение с топ-клубом Танзании

Виктория Кравченко
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Президент «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга подтвердил информацию о том что его команда в скором времени заключит контракт о сотрудничестве с ЦСКА.

«Мы находимся в стадии подписания партнерского соглашения с ЦСКА. Это будет касаться сотрудничества между тренерскими штабами наших клубов и просмотру перспективных игроков в Африке и России. Многие молодые игроки и тренеры «Янг Африканс» будут иметь возможность поехать в ЦСКА на стажировку», — сказал Саид-Янга Sport24.

Также Саид-Янга рассказал, что договор будет подписан в июле.

В прошлом сезоне «Янг Африканс» выиграл чемпионат страны в 25-й раз в своей истории.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654908-tsska-podpishet-partnerskoye-soglasheniye-s-top-klubom-tanzanii-khotim-vyyti-na-yevropeyskiy-rynok
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