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Сегодня, 11:58

ЦСКА показал, как выглядит лицо Торопа после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лицо Владислава Торопа после операции.
Фото ФК ЦСКА
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В ЦСКА показали, как выглядит лицо голкипера команды Владислава Торопа после операции.

Пресс-служба клуба выложила фотографию 19-летнего вратаря в Telegram-канале ЦСКА.

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой», — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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