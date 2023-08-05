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5 августа, 23:53

ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после победы над «Локомотивом»

Мария Гусева
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с речью главного тренера команды Владимира Федотова после победы над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Парни, скажу коротко. Тренерский штаб вами гордится! Ну это — ничего не сказать. Я поздравляю вас с этой победой. Мы тяжело начали, но матч продолжается, да? Но зато весело закончили. Поэтому браво! И за хорошую игру, и за суперсамоотдачу, и за командный дух, о чем мы всегда говорим. Зато удовольствие в этой очень непростой, сложной игре получили? Получили. Потому что у нас было стремление выиграть! Победить! Браво!» — сказал тренер в раздевалке после матча.

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке. В 4-м туре РПЛ железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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