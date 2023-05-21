ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после поражения от «Спартака»

ЦСКА в Telegram-канале опубликовал видео с речью главного тренера армейцев Владимира Федотова после поражения в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Мы, по итогу, себя только можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые, их было предостаточно! Мы переиграли эту команду, переиграли. Ну и поэтому... Я не знаю, мне очень стыдно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы», — сказал Федотов.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).