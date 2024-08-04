Николич — игрокам ЦСКА после победы над «Оренбургом»: «Три очка есть, премиальные есть, свободный день есть»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к игрокам команды после победы над «Оренбургом» (5:1) в третьем туре РПЛ.

«С победой! Молодцы! Три очка у нас есть, премиальные есть, свободный день есть. Отдыхайте и продолжаем дальше. В следующем туре надо снова три очка. Все, давайте, браво!», — сказал Николич в видео, которое опубликовала пресс-служба армейцев.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».