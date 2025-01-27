ЦСКА полностью расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

Управляющий директор «Херенвена» Ферри де Хаан рассказал, что ЦСКА смог расплатиться по долгу за трансфер нападающего Чидеры Эджуке.

Ранее директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА перевел оставшуюся часть суммы за нигерийского форварда через экс-игрока команды Виктора Давилу, который должен был выплатить клубу деньги за досрочное расторжение контракта.

«Это было долгое и сложное дело. Благодаря помощи FBO (Ассоциации профессиональных футбольных клубов Нидерландов), решению CAS, посредничеству Министерства финансов, мы смогли решить эту проблему», — цитирует Хаана пресс-служба нидерландского клуба.

Эджуке присоединился к ЦСКА в 2020 году и покинул команду в июле 2024 года, за 65 матчей в составе армейцев 27-летний футболист забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.