ЦСКА попросил ЭСК РФС разобрать два эпизода матча с «Зенитом»

Московский ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Армейцы попросили ЭСК разобрать эпизод с голом нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду на 43-й минуте встречи в связи с игрой рукой защитником гостей Вячеславом Караваевым, а также неудаление футболиста «Зенита» Нуралы Алипа на 80-й минуте матча за агрессивное поведение в отношении Мойзеса.

«Зенит» (20 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.