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Сегодня, 19:35

ЦСКА пошутил о возможном переходе Помазуна в «Атлетико»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА пошутила над информацией о том, что вратарь Илья Помазун может перейти в «Атлетико».

«Илья Помазун под облаком», — подписала пресс-служба клуба фото 27-летнего россиянина.

Ранее журналист Тибо Везирян заявил, что «Атлетико» близок к тому, чтобы арендовать Помазуна. Российский голкипер может стать сменщиком Яна Облака.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Илья Помазун
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
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