ЦСКА постарается найти новую команду Каптиловичу

Сегодня, 14:55
ЦСКА попытается найти новую команду для защитника Дмитрия Каптиловича, сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, руководство московской команды рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер игрока.
Футболист уже был на просмотре у «Крыльев Советов» на первом тренировочном сборе команды, но не подошел тренерскому штабу.
В текущем сезоне он провел 6 матчей в МФЛ за ЦСКА-2 и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 150 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования