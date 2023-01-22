ЦСКА постарается найти новую команду Каптиловичу

ЦСКА попытается найти новую команду для защитника Дмитрия Каптиловича, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, руководство московской команды рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер игрока.

Футболист уже был на просмотре у «Крыльев Советов» на первом тренировочном сборе команды, но не подошел тренерскому штабу.

В текущем сезоне он провел 6 матчей в МФЛ за ЦСКА-2 и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 150 тысяч евро.