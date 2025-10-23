ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» Акинфееву

23 октября, 14:57
В ЦСКА решили посвятить домашний матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» капитану команды Игорю Акинфееву.
«Матч с «Крыльями Советов» будет посвящен нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба», — говорится в сообщении ЦСКА.
Игра пройдет 25 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах пропустил 10 голов.
Saiga-спринтер
Есть возрастные категории разных видов спорте. В футболе младшая группа зачисляется в списочный состав любой ДЮСШ с 7 лет. Ладнай алёша в массовочке таких же дилетантиков.
24.10.2025
AlexCS4
Спокойно! По твоей формуле каждый год он теперь должен будет проводить по 35(+1 за каждый год) матчей! Давайте дадим возможность лучшему вратарю России и отдохнуть. :)
24.10.2025
AlexCS4
Да ладно? Сейчас все за деньги, а вот в 90-е годы я часто слышал объявления на матчах "Футбольная школа ЦСКА проводит набор мальчиков XX-года рождения". И получалось, что с 5 лет.
24.10.2025
fell62
Неужели уходит ?
24.10.2025
Saiga-спринтер
Набор в младшую футбольною секцию в любой ДЮСШ производится с 7 лет. Якобы в четыре года куда то в футбольную секцию отдать, по умолчанию, невозможно.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Правильно не только посвятить Акинфию .. но и проводить Акинфия в последний п. на спортивную пенсию. Для ЦСКА так будет гораздо лучше.
24.10.2025
Дмитрий С.
Минута молчания будет?
24.10.2025
Правдобур
35х35=1225 желаю столько матчей провести Игорю!!
23.10.2025
bandradio
Начал заниматься футболом с 4 лет в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА.
23.10.2025
Кaраcик
Работа вредная. Год за два...
23.10.2025
Slim Tallers
А весь сбор от этого матча его вдове.
23.10.2025
Igor Alexandrov
то то он такой недоразвитый...сразу стал получать мячиком по башке.:laughing::laughing:
23.10.2025
МЯСО ВРЕДНО
В 4 года его отдали в школу ЦСКА. Так что все верно.
23.10.2025
С детства за Уралмаш!
Может, не "посвятить" - поддержать хотят своего травмированного товарища? Поздравить, в конце концов. Но "посвятить"...
23.10.2025
Максим
Взрыв мозга. Он что с рождения в воротах ЦСКА?
23.10.2025