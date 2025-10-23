ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» Акинфееву

В ЦСКА решили посвятить домашний матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» капитану команды Игорю Акинфееву. «Матч с «Крыльями Советов» будет посвящен нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба», — говорится в сообщении ЦСКА. Игра пройдет 25 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах пропустил 10 голов.

Saiga-спринтер Есть возрастные категории разных видов спорте. В футболе младшая группа зачисляется в списочный состав любой ДЮСШ с 7 лет. Ладнай алёша в массовочке таких же дилетантиков. 24.10.2025

AlexCS4 Спокойно! По твоей формуле каждый год он теперь должен будет проводить по 35(+1 за каждый год) матчей! Давайте дадим возможность лучшему вратарю России и отдохнуть. :) 24.10.2025

AlexCS4 Да ладно? Сейчас все за деньги, а вот в 90-е годы я часто слышал объявления на матчах "Футбольная школа ЦСКА проводит набор мальчиков XX-года рождения". И получалось, что с 5 лет. 24.10.2025

fell62 Неужели уходит ? 24.10.2025

Saiga-спринтер Набор в младшую футбольною секцию в любой ДЮСШ производится с 7 лет. Якобы в четыре года куда то в футбольную секцию отдать, по умолчанию, невозможно. 24.10.2025

Saiga-спринтер Правильно не только посвятить Акинфию .. но и проводить Акинфия в последний п. на спортивную пенсию. Для ЦСКА так будет гораздо лучше. 24.10.2025

Дмитрий С. Минута молчания будет? 24.10.2025

Правдобур 35х35=1225 желаю столько матчей провести Игорю!! 23.10.2025

bandradio Начал заниматься футболом с 4 лет в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА. 23.10.2025

Кaраcик Работа вредная. Год за два... 23.10.2025

Slim Tallers А весь сбор от этого матча его вдове. 23.10.2025

Igor Alexandrov то то он такой недоразвитый...сразу стал получать мячиком по башке.:laughing::laughing: 23.10.2025

МЯСО ВРЕДНО В 4 года его отдали в школу ЦСКА. Так что все верно. 23.10.2025

С детства за Уралмаш! Может, не "посвятить" - поддержать хотят своего травмированного товарища? Поздравить, в конце концов. Но "посвятить"... 23.10.2025