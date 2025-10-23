Видео
23 октября, 14:57

ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» Акинфееву

Павел Лопатко

В ЦСКА решили посвятить домашний матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» капитану команды Игорю Акинфееву.

«Матч с «Крыльями Советов» будет посвящен нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба», — говорится в сообщении ЦСКА.

Игра пройдет 25 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах пропустил 10 голов.

Источник: ФК ЦСКА
15

  • Saiga-спринтер

    Есть возрастные категории разных видов спорте. В футболе младшая группа зачисляется в списочный состав любой ДЮСШ с 7 лет. Ладнай алёша в массовочке таких же дилетантиков.

    24.10.2025

  • AlexCS4

    Спокойно! По твоей формуле каждый год он теперь должен будет проводить по 35(+1 за каждый год) матчей! Давайте дадим возможность лучшему вратарю России и отдохнуть. :)

    24.10.2025

  • AlexCS4

    Да ладно? Сейчас все за деньги, а вот в 90-е годы я часто слышал объявления на матчах "Футбольная школа ЦСКА проводит набор мальчиков XX-года рождения". И получалось, что с 5 лет.

    24.10.2025

  • fell62

    Неужели уходит ?

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Набор в младшую футбольною секцию в любой ДЮСШ производится с 7 лет. Якобы в четыре года куда то в футбольную секцию отдать, по умолчанию, невозможно.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Правильно не только посвятить Акинфию .. но и проводить Акинфия в последний п. на спортивную пенсию. Для ЦСКА так будет гораздо лучше.

    24.10.2025

  • Дмитрий С.

    Минута молчания будет?

    24.10.2025

  • Правдобур

    35х35=1225 желаю столько матчей провести Игорю!!

    23.10.2025

  • bandradio

    Начал заниматься футболом с 4 лет в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА.

    23.10.2025

  • Кaраcик

    Работа вредная. Год за два...

    23.10.2025

  • Slim Tallers

    А весь сбор от этого матча его вдове.

    23.10.2025

  • Igor Alexandrov

    то то он такой недоразвитый...сразу стал получать мячиком по башке.:laughing::laughing:

    23.10.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    В 4 года его отдали в школу ЦСКА. Так что все верно.

    23.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Может, не "посвятить" - поддержать хотят своего травмированного товарища? Поздравить, в конце концов. Но "посвятить"...

    23.10.2025

  • Максим

    Взрыв мозга. Он что с рождения в воротах ЦСКА?

    23.10.2025

    Игорь Акинфеев
    ФК ЦСКА (Москва)
