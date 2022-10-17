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Сегодня, 20:33

ЦСКА потроллил «Спартак» после дерби из-за жалоб на несоблюдение «фейр плей»

Виктория Кравченко

ЦСКА опубликовал шуточное видео после московского дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.

Таким образом, армейцы высмеяли эпизод с участием полузащитника красно-белых Романом Зобниным.

Футболист перед первым забитым голом в матче ЦСКА — «Спартак» увидел лежащего Хорхе Карраскаля на поле и демонстративно поднял руки, пытаясь остановить игру. Позже он сообщил, что пытался соблюдать фэйр-плей.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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