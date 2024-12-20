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Сегодня, 20:00

ЦСКА поздравил Бабаева с 25-летием работы в клубе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА поздравил генерального директора Романа Бабаева с 25-летием работы в клубе.

«Роман Бабаев — ровно 25 лет в ПФК ЦСКА! Поздравляем Романа Юрьевича и желаем больших успехов и достижений на благо нашего клуба!» — говорится в сообщении армейцев.

Бабаев стал юрисконсультом ЦСКА 20 декабря 1999 года. Через два года он стал руководителем юридического департамента. С 2007 года Бабаев — генеральный директор московского клуба.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Марко Николича набрала 31 очко в 18 встречах и отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Источник: ФК ЦСКА
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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