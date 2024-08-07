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Сегодня, 08:54

ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летним юбилеем

Руслан Минаев
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ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Валерия Газзаева с юбилеем. 7 августа специалисту исполнилось 70 лет.

«Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» — говорится в Telegram-канале армейцев.

Валерий Газзаев и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Спрашиваю: «А кто этот мальчик? Он неплох, пусть завтра придет на тренировку». И вот мы живем в эпоху Акинфеева». Газзаеву — 70!

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008-й. Московский клуб под его руководство трижды становился чемпионов России, четыре раза — обладателем Кубка и два раза — обладателем Суперкубка страны.

В 2005-м ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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