ЦСКА поздравил Челестини с 50-летием

ЦСКА поздравил главного тренера команды Фабио Челестини с днем рождения.

31 октября швейцарскому специалисту исполнилось 50 лет.

«Поздравляем нашего главного тренера с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, побед у руля армейцев, успехов в развитии ПФК ЦСКА и каждого футболиста команды! Болеем за нашего наставника и верим в него!» — говорится в сообщении в Telegram-канале армейцев.

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России в сезоне-2025/26.

После 13 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.