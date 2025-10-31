ЦСКА поздравил Челестини с 50-летием

31 октября, 11:55
ЦСКА поздравил главного тренера команды Фабио Челестини с днем рождения.
31 октября швейцарскому специалисту исполнилось 50 лет.
«Поздравляем нашего главного тренера с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, побед у руля армейцев, успехов в развитии ПФК ЦСКА и каждого футболиста команды! Болеем за нашего наставника и верим в него!» — говорится в сообщении в Telegram-канале армейцев.
Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России в сезоне-2025/26.
После 13 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.
AlexCS4
С днем рождения, Фабио! Успеха тебе, удачи и многих побед!
31.10.2025
Sergey Sparker
Фабио с днем рождения! Ты не только хороший тренер, но, и очень порядочный, позитивный человек. Удачи в жизни!
31.10.2025
Звездоносец
Пусть футболисты поздравят хорошей игрой и выигрышем без нервотрёпки в сегодняшнем матче .Это будет самым большим подарком для тренера.
31.10.2025
инок
С Юбилеем, Фабио. Сегодня вечером в матче с ПариНН ждём вам подарок от футболистов ЦСКА - в виде победы!
31.10.2025
китайский городовой
С юбилеем! И никаких галстуков сегодня))
31.10.2025
gan75
Надеюсь, галстук ещё не дарили? А то сегодня матч :sunglasses:
31.10.2025
Saiga-спринтер
Идиотизм в некогда спортивной газетёнке крепчает не по дням, а по дилетантским заметочкам! - Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. ... Под его руководством московский клуб стал бронзовым призером РПЛ в сезоне 2024/25 (??!).
31.10.2025
инок
Челестини с 50-летним юбилеем. Желаю Вам удачи и хороших побед!
31.10.2025
Желтый полосатик
Присоединяюсь к поздравлениям! Умный и толковый тренер! Как болельщик "Спартака", в этом плане завидую армейцам...
31.10.2025