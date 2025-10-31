Видео
31 октября, 11:55

ЦСКА поздравил Челестини с 50-летием

Сергей Ярошенко

ЦСКА поздравил главного тренера команды Фабио Челестини с днем рождения.

31 октября швейцарскому специалисту исполнилось 50 лет.

«Поздравляем нашего главного тренера с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, побед у руля армейцев, успехов в развитии ПФК ЦСКА и каждого футболиста команды! Болеем за нашего наставника и верим в него!» — говорится в сообщении в Telegram-канале армейцев.

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Под его руководством московский клуб выиграл Суперкубок России в сезоне-2025/26.

После 13 туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

Источник: ФК ЦСКА
10

  • AlexCS4

    С днем рождения, Фабио! Успеха тебе, удачи и многих побед!

    31.10.2025

  • Sergey Sparker

    Фабио с днем рождения! Ты не только хороший тренер, но, и очень порядочный, позитивный человек. Удачи в жизни!

    31.10.2025

  • Звездоносец

    Пусть футболисты поздравят хорошей игрой и выигрышем без нервотрёпки в сегодняшнем матче .Это будет самым большим подарком для тренера.

    31.10.2025

  • инок

    С Юбилеем, Фабио. Сегодня вечером в матче с ПариНН ждём вам подарок от футболистов ЦСКА - в виде победы!

    31.10.2025

  • китайский городовой

    С юбилеем! И никаких галстуков сегодня))

    31.10.2025

  • gan75

    Надеюсь, галстук ещё не дарили? А то сегодня матч :sunglasses:

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Идиотизм в некогда спортивной газетёнке крепчает не по дням, а по дилетантским заметочкам! - Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. ... Под его руководством московский клуб стал бронзовым призером РПЛ в сезоне 2024/25 (??!).

    31.10.2025

  • инок

    Челестини с 50-летним юбилеем. Желаю Вам удачи и хороших побед!

    31.10.2025

  • Желтый полосатик

    Присоединяюсь к поздравлениям! Умный и толковый тренер! Как болельщик "Спартака", в этом плане завидую армейцам...

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
