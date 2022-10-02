ЦСКА поздравил Марио Фернандеса и его супругу с рождением сына

ЦСКА поздравил защитника Марио Фернандеса и его супругу Марьяну с рождением ребенка. У пары родился сын.

«У Марио Фернандеса и его супруги Марьяны родился сын! Поздравляем!» — говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. В мае 32-летний защитник приостановил действующее соглашение с клубом, которое рассчитано до 30 июня 2024 года. Он попросил ЦСКА дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

В прошедшем сезоне Фернандес провел за армейцев 30 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу во всех турнирах.