Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:04

ЦСКА поздравил Марио Фернандеса и его супругу с рождением сына

Мария Гусева

ЦСКА поздравил защитника Марио Фернандеса и его супругу Марьяну с рождением ребенка. У пары родился сын.

«У Марио Фернандеса и его супруги Марьяны родился сын! Поздравляем!» — говорится в сообщении в телеграм-канале московского клуба.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. В мае 32-летний защитник приостановил действующее соглашение с клубом, которое рассчитано до 30 июня 2024 года. Он попросил ЦСКА дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

В прошедшем сезоне Фернандес провел за армейцев 30 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу во всех турнирах.

Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Зенит» — «Ростов»: Вендел вывел хозяев вперед

Смольников о голе «Факелу»: «Я слышал свист в первом тайме, во втором — еще больше, вот получилось ответить»