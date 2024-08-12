ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Федотова

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Владимира Федотова. 12 августа специалисту исполнилось 58 лет.

«Поздравляем и желаем здоровья, семейного благополучия и успехов на тренерском поприще!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

6 августа стало известно, что тренер подал иск в палату по разрешению споров. По данным СМИ, он рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей.

По информации «СЭ», в контракте Федотова с ЦСКА были прописаны следующие условия компенсации при досрочном расторжении: если команда занимает 1-е или 2-е место, 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место — 70 процентов, за 4-е и 5-е место — 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.