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ЦСКА прервал серию из шести поражений от «Зенита»

ЦСКА победил «Зенит» впервые с 2018 года
Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты ЦСКА празднуют победу над «Зенитом»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России впервые за четыре с половиной года смог победить «Зенит» (2:0).

В ноябре 2018 года команда Виктора Гончаренко добилась успеха на «ВЭБ Арене» благодаря голам Федора Чалова и Арнора Сигудрссона.

В последующих восьми встречах сине-бело-голубые позволили ЦСКА набрать только одно очко — на «Газпром Арене» в конце 2019-го.

Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака

Дата

Главный тренер ЦСКА

Стадион

Счет

Голы

15.03.2014

Леонид Слуцкий

Арена Химки

1:0

Миланов

11.11.2018

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

2:0

Чалов, Сигурдссон

12.05.2019

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:3

Обляков — Дриусси-2, Ригони

02.11.2019

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:1

Влашич — Ерохин

20.06.2020

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

0:4

Малком-2, Иванович, Дриусси

19.08.2020

Виктор Гончаренко

Газпром Арена

1:2

Влашич — Азмун-2

17.03.2021

Виктор Гончаренко

ВЭБ Арена

2:3

Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба

26.08.2021

Алексей Березуцкий

Газпром Арена

0:1

Азмун

28.11.2021

Алексей Березуцкий

ВЭБ Арена

0:2

Клаудиньо, Мостовой

13.08.2022

Владимир Федотов

Газпром Арена

1:2

Чалов — Малком, Мантуан

19.03.2023

Владимир Федотов

ВЭБ Арена

1:0

Чалов

Итого: +3=1-7, мячи 10-18.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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