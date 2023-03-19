ЦСКА прервал серию из шести поражений от «Зенита»

Сегодня, 21:56
ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России впервые за четыре с половиной года смог победить «Зенит» (2:0).
В ноябре 2018 года команда Виктора Гончаренко добилась успеха на «ВЭБ Арене» благодаря голам Федора Чалова и Арнора Сигудрссона.
В последующих восьми встречах сине-бело-голубые позволили ЦСКА набрать только одно очко — на «Газпром Арене» в конце 2019-го.
Все матчи ЦСКА против «Зенита» Сергея Семака
|
Дата
|
Главный тренер ЦСКА
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2014
|
Леонид Слуцкий
|
Арена Химки
|
1:0
|
Миланов
|
11.11.2018
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:0
|
Чалов, Сигурдссон
|
12.05.2019
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:3
|
Обляков — Дриусси-2, Ригони
|
02.11.2019
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:1
|
Влашич — Ерохин
|
20.06.2020
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
0:4
|
Малком-2, Иванович, Дриусси
|
19.08.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Влашич — Азмун-2
|
17.03.2021
|
Виктор Гончаренко
|
ВЭБ Арена
|
2:3
|
Рондон, Влашич — Вендел-2, Дзюба
|
26.08.2021
|
Алексей Березуцкий
|
Газпром Арена
|
0:1
|
Азмун
|
28.11.2021
|
Алексей Березуцкий
|
ВЭБ Арена
|
0:2
|
Клаудиньо, Мостовой
|
13.08.2022
|
Владимир Федотов
|
Газпром Арена
|
1:2
|
Чалов — Малком, Мантуан
|
19.03.2023
|
Владимир Федотов
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Чалов
Итого: +3=1-7, мячи 10-18.