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Сегодня, 17:57

ЦСКА призвал болельщиков прийти на последний домашний матч для Щенникова в составе команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Георгий Щенников.
Фото Global Look Press
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал корреспонденту «СЭ», что матч 30-го тура РПЛ против «Ростова» станет последним домашним для защитника Георгия Щенникова в составе армейцев.

«Ждем всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА. По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в теплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни», — сказал Брейдо «СЭ».

Щенников в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 2 матча и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет в субботу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 мск.

Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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