ЦСКА проведет товарищеские матчи с сербским «Партизаном» и датским «Вайле» на сборах в Турции

ЦСКА на официальном сайте опубликовал расписание товарищеских матчей на зимние учебно-тренировочные сборы. У красно-синих запланированы семь игр.

Сначала московская команда отправится в Абу-Даби, где 15 января сыграет первый товарищеский матч, соперник по которому пока не утвержден. Также 19 января ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

Затем армейцы отправятся в Турцию, где сыграют пять матчей против «Партизана» (27 января), «Алании» (31 января), «Вайле» (4 февраля), «Ахмата» (11 февраля) и московского «Динамо» (15 февраля).

После 17 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.