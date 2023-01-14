ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» на третьем зимнем сборе в Турции

ЦСКА проведет товарищеский матч против «Рубина» в рамках зимних сборов, сообщает пресс-служба армейцев.

Игра пройдет 19 февраля в рамках сбора красно-синих в Турции. Начало запланировано на 16.00 (мск).

Всего ЦСКА планирует провести восемь товарищеских матчей этой зимой: помимо игры с «Рубином», армейцы встретятся с танзанийской «Симбой» (15 января), «Оренбургом» (19 января), сербским «Партизаном» (27 января), «Аланией» (31 января), македонским «Шкупи» (4 февраля), «Ахматом» (11 февраля) и московским «Динамо» (15 февраля).