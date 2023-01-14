ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином» на третьем зимнем сборе в Турции

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ЦСКА проведет товарищеский матч против «Рубина» в рамках зимних сборов, сообщает пресс-служба армейцев.
Игра пройдет 19 февраля в рамках сбора красно-синих в Турции. Начало запланировано на 16.00 (мск).
Всего ЦСКА планирует провести восемь товарищеских матчей этой зимой: помимо игры с «Рубином», армейцы встретятся с танзанийской «Симбой» (15 января), «Оренбургом» (19 января), сербским «Партизаном» (27 января), «Аланией» (31 января), македонским «Шкупи» (4 февраля), «Ахматом» (11 февраля) и московским «Динамо» (15 февраля).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования