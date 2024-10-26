ЦСКА провел 400-й «сухой» матч в чемпионатах России

Московский ЦСКА провел свой 400-й матч в чемпионатах России без пропущенных мячей. Об этом сообщает Opta Sports.

Достижение покорилось армейцам в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0). Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев проводил свой 700-й матч в первенстве страны.

.Ближайшие конкуренты ЦСКА по данному показателю — «Локомотив» (385), «Спартак» (352), «Зенит» (352) и московское «Динамо» (313).

После 13 матчей сезона-2024/25 ЦСКА находится на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка.