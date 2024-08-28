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Сегодня, 14:15

ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому форварду «Сочи» Гуарирапе

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ЦСКА интересуется возможностью покупки венесуэльского форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, южане готовы потребовать за трансфер 21-летнего футболиста от четырех до пяти миллионов евро, что может стать препятствием к осуществлению сделки.

В текущем сезоне Гуарирапа принял участие в семи встречах «Сочи», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

В мае 2024 года «Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса». Венесуэлец подписал контракт с клубом первой лиги до лета 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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