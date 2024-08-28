ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому форварду «Сочи» Гуарирапе

ЦСКА интересуется возможностью покупки венесуэльского форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, южане готовы потребовать за трансфер 21-летнего футболиста от четырех до пяти миллионов евро, что может стать препятствием к осуществлению сделки.

В текущем сезоне Гуарирапа принял участие в семи встречах «Сочи», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

В мае 2024 года «Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса». Венесуэлец подписал контракт с клубом первой лиги до лета 2028 года.