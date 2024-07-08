Сегодня, 19:00
ЦСКА начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Ростова». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр московской команды.
20:00. «Ростов» — ЦСКА — Премьер-Лига, 1-й тур
15:00. «Пари НН» — ЦСКА — Премьер-Лига, 2-й тур
21:00. «Краснодар» — ЦСКА — Кубок России, 1-й тур
15:30. ЦСКА — «Оренбург» — Премьер-Лига, 3-й тур
20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-Лига, 4-й тур
17:15. «Пари НН» — ЦСКА — Кубок России, 2-й тур
17:30. ЦСКА — «Локомотив» — Премьер-Лига, 5-й тур
15:00. ЦСКА — «Акрон» — Премьер-Лига, 6-й тур
17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России, 3-й тур
15:00. «Химки» — ЦСКА — Премьер-Лига, 7-й тур
В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России и дошел до финала Пути РПЛ в Кубке страны.
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