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Сегодня, 17:18

ЦСКА рассказал подробности травм Роши и Зделара

Виктория Кравченко
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Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии травмированных защитника Виллиана Роши и хавбека Саши Зделара.

В заявлении говорится, что после полного медицинского обследования стало известно, что Роша избежал перелома костной ткани, однако отек и гематома сохраняются. У Зделара диагностирована контузия большеберцовой кости и выраженный ушиб одной из мышц голени.

«В ближайшие дни Роша будет проходить интенсивный курс терапии, по результатам которой будут определены ориентировочные сроки лечения, на которые будет влиять и состояние раны, на которую были наложены швы. Зделар проходит курс интенсивной терапии, направленной на купирование симптоматики», — говорится в сообщении.

Роша был травмирован в матче 4-го тура РПЛ ЦСКА против «Краснодара» (1:2). В конце первого тайма футболист получил повреждение вследствие фола полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. После удара шипами в ногу у Роши опух голеностоп, и ему пришлось наложить несколько швов.

После 4 туров РПЛ красно-синие набрали семь очков и занимают четвертое место.

Источник: Telegram-канал ЦСКА
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Саша Зделар
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