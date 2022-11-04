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Сегодня, 16:13

ЦСКА рассматривает несколько предложений по Эджуке и Сигурдссону

Алина Савинова
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ЦСКА рассматривает несколько поступивших запросов по нападающему Чидеру Эджуке и полузащитнику Арнору Сигурдссону. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Летом пресс-служба официального сайта ЦСКА сообщила о том, что игроки воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракт с армейцами до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. Контракты обоих футболистов с московским клубом истекают летом 2024 года.

Эджуке в текущем сезоне выступает в составе «Герты». Он провел 13 матчей за немецкий клуб, в которых сделал 3 результативные передачи.

Сигурдссон вернулся в «Норчепинг», за который выступал до перехода в ЦСКА. Он сыграл в десяти матчах чемпионата Швеции. На его счету 5 забитых голов и 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-rassmatrivaet-predlozheniya-po-edzhuke-i-sigurdssonu-1404105/
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