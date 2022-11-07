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Сегодня, 16:58

ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пока не входит в список интересов ЦСКА, пишет Metatarings.ru.

Московский клуб не рассматривает футболиста питерцев в качестве усиления на ближайшее трансферное окно. Фамилия Чистякова не фигурирует в зимнем трансферном шорт-листе ЦСКА.

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года, Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Чистяков выходил на поле в пяти матчах РПЛ и только в двух — в стартовом составе.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-na-dannyy-moment-ne-rassmatrivaet-variant-s-podpisaniem-zashchitnika-zenita-chistyakova-1406867/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
3
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