ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пока не входит в список интересов ЦСКА, пишет Metatarings.ru.

Московский клуб не рассматривает футболиста питерцев в качестве усиления на ближайшее трансферное окно. Фамилия Чистякова не фигурирует в зимнем трансферном шорт-листе ЦСКА.

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года, Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Чистяков выходил на поле в пяти матчах РПЛ и только в двух — в стартовом составе.