ЦСКА решил обратиться в ФИФА по поводу долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию. На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств", — цитирует ТАСС Брейдо.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что «Вест Хэм» должен ЦСКА около 9 миллионов евро за Влашича. Полузащитник перешел в лондонский клуб в августе 2021 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. Всего за армейцев 25-летний хорват провел 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.