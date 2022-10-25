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Сегодня, 18:29

ЦСКА решил обратиться в ФИФА по поводу долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Мария Гусева
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию. На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств", — цитирует ТАСС Брейдо.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что «Вест Хэм» должен ЦСКА около 9 миллионов евро за Влашича. Полузащитник перешел в лондонский клуб в августе 2021 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. Всего за армейцев 25-летний хорват провел 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/16152163

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

24%

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Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Никола Влашич
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