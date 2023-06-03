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Судейство

Сегодня, 19:15

ЦСКА — «Ростов»: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу армейцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
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На 13-й минуте матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (4:1) арбитр Павел Кукуян продолжил игру, когда в штрафной площади гостей упал Федор Чалов. Рефери занимал хорошую позицию.

Однако через две минуты после вмешательства видеоассистентов Евгения Турбина и Ильи Елеференко и просмотра повтора с одного ракурса судья изменил свое решение и наказал Александра Селяву 11-метровым ударом.

ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».

В том моменте ростовчанин ткнул мяч ногой и через мгновение наступил на бутсу Чалову, который уже начал падение. Исходя из решений судей в последних турах РПЛ и реакции на них руководителей департамента судейства и ЭСК, в данной ситуации оснований для наказания Селявы пенальти не возникло. Но Кукуян и Турбин решили иначе.

ЦСКА — «Ростов».
ЦСКА — «Ростов».
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Ростов
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
17
18
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