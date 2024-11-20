Сегодня, 17:00
ЦСКА и «Ростов» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 14.15 по московскому времени.
После 15 туров чемпионата ЦСКА занимает шестое место с 27 очками. Ростовчане с 17 очками идут восьмыми.
В премьер-лиге соперники играли между собой 51 раз: у армейцев — 33 победы, у «Ростова» — 15, еще 13 матчей закончились вничью.
В прямом эфире матч ЦСКА — «Ростов» покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matctv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры ЦСКА — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)