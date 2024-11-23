ЦСКА — «Ростов»: Голенков оформил дубль

«Ростов» забил второй гол в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА — 2:1.

На 90-й минуте Егор Голенков вывел ростовчан вперед, отправив головой мяч в ворота соперника после того, как тот отскочил от перекладины.