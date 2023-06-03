ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

В субботу, 3 июня состоится матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет на своем поле «Ростов».

Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Все игры 30-го тура РПЛ пройдут в одно время. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей. Прямая видеотрансляция встречи ЦСКА — «Ростов» будет доступна на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 55 очками, «Ростов» идет на четвертой строчке с 53 очками.