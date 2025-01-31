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Сегодня, 10:30

ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча Зимнего кубка РПЛ начнется в 19.30 мск

ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем кубке РПЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Ростов» сыграют в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025 в пятницу, 31 января. Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА и «Ростова». В прямом эфире матч можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Товарищеские матчи. Клубы. .
31 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
Ростов

Шесть участников турнира — «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды проводят по три матча в трех группах, а затем пройдут финальный матч, а также игры за третье и пятое места между клубами из разных троек.

Турнир проходит с 30 января по 11 февраля 2025 года.

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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