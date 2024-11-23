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Сегодня, 16:10

«Ростов» одержал победу над ЦСКА благодаря дублю Голенкова

Алина Савинова
23 ноября. Матч ЦСКА и «Ростова» в Москве завершился ничьей (1:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве.

Первый гол в игре забил защитник армейцев Келлвен, который отличился на 4-й минуте. В концовке матча форвард ростовчан Егор Голенков оформил дубль.

ЦСКА с 27 очками сохраняет шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (20 баллов) идет на восьмой строчке.

В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина». Желто-синие в этот же день на своем поле примут «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
Ростов

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1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
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2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
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2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
0
1
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
1
2
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
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-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
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-
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Ахмат
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Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
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-
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-
-
28.02 00:00
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-
28.02 00:00
Спартак
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-
28.02 00:00
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Локомотив

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И Г+П

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Локомотив

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