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Сегодня, 15:56

ЦСКА обыграл «Ростов» в метель: Чалов и Мендес забили по голу

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Федор Чалов, Мойзес и Иван Обляков празднуют забитый гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата России.

Игру могли перенести из-за сильной метели. Снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра.

У ЦСКА уже на 3-й минуте встречи с пенальти отличился форвард Федор Чалов, а во втором тайме забил Виктор Мендес. Нападающий армейцев забил свой 8-й гол в нынешнем сезоне.

Федор Чалов забивает гол. ЦСКА обыграл «Ростов» в снегопад: Чалов и Мендес забили по голу. Онлайн

На 90+2-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

ЦСКА на время поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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