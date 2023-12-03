ЦСКА обыграл «Ростов» в метель: Чалов и Мендес забили по голу

ЦСКА победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата России.

Игру могли перенести из-за сильной метели. Снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра.

У ЦСКА уже на 3-й минуте встречи с пенальти отличился форвард Федор Чалов, а во втором тайме забил Виктор Мендес. Нападающий армейцев забил свой 8-й гол в нынешнем сезоне.

На 90+2-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

ЦСКА на время поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 10-й строчке.