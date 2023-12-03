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Сегодня, 13:00

ЦСКА — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 3 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Московский клуб набрал 25 очков и находится на 6-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Валерия Карпина с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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