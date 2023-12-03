ЦСКА сыграет с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 3 декабря

ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Московский клуб набрал 25 очков и находится на 6-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Валерия Карпина с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

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