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ЦСКА — «Ростов»: смотреть трансляцию матча Winline Зимнего кубка РПЛ

ЦСКА и «Ростов» встретятся в Зимнем кубке РПЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Ростов» встретятся в Winline Зимнем кубке РПЛ в пятницу, 31 января. Начало матча на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) — в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА и «Ростов» играют в группе 1 вместе с «Зенитом». В другой тройке — «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

В прямом эфире матч ЦСКА и «Ростова» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры ЦСКА и «Ростова» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы. .
31 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
Ростов
Турнир клубов РПЛ в ОАЭ начался 30 января матчем «Спартака» против «Краснодара» (3:2). После трех матчей в группах между командами разных троек 10 и 11 февраля будут проведены финал, матчи за 3-е и 5-е место.
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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