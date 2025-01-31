ЦСКА и «Ростов» встретятся в Зимнем кубке РПЛ 31 января

ЦСКА и «Ростов» встретятся в Winline Зимнем кубке РПЛ в пятницу, 31 января. Начало матча на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) — в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА и «Ростов» играют в группе 1 вместе с «Зенитом». В другой тройке — «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

В прямом эфире матч ЦСКА и «Ростова» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры ЦСКА и «Ростова» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы. .

31 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)