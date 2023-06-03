Сегодня, 15:41
Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.
Запасные: Тороп, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Мухин, Глебов, Карраскаль, Гайич, Мендес, Заболотный.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Прохин, Мелехин, Семенчук, Миронов, Комаров, Шанталий, Полоз, Тошевски.
Матч состоится сегодня, 3 июня, начало — 17.00 мск.