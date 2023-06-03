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Сегодня, 15:41

ЦСКА — «Ростов»: Чалов и Уткин выйдут на поле с первых минут, Карраскаль и Полоз в запасе

Виталий Косик
Корреспондент
Фото ФК «Ростов»
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Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 30-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

Запасные: Тороп, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Мухин, Глебов, Карраскаль, Гайич, Мендес, Заболотный.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Прохин, Мелехин, Семенчук, Миронов, Комаров, Шанталий, Полоз, Тошевски.

Матч состоится сегодня, 3 июня, начало — 17.00 мск.

РПЛ 30 тур: онлайн всех матчей. РПЛ, финиш: ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Кто станет вторым, кто в стыки. Онлайн-трансляция
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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