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Сегодня, 12:57

ЦСКА — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы перед матчем 17-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Рядно, Набабкин, Агапов, Ермаков, Глебов, Кисляк, Кучаев, Давила, Заболотный.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Запасные: Песьяков, Цулая, Терентьев, Прохин, Кирш, Ионов, Тугарев, Столбов, Комаров, Щетинин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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