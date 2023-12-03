ЦСКА — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы перед матчем 17-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Рядно, Набабкин, Агапов, Ермаков, Глебов, Кисляк, Кучаев, Давила, Заболотный.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Запасные: Песьяков, Цулая, Терентьев, Прохин, Кирш, Ионов, Тугарев, Столбов, Комаров, Щетинин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.