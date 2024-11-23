ЦСКА и «Ростов» сыграют в 16-м туре чемпионата России по футболу в субботу, 23 ноября. Матч состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров РПЛ армейцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Ростова с 17-ю баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

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