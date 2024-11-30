ЦСКА примет «Рубин» в рамках 17-го тура РПЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 22-мя баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

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