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ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Рубином» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА примет «Рубин» в рамках 17-го тура РПЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

По итогам 16-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 22-мя баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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