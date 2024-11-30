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ЦСКА благодаря дублю Лукина ушел от поражения в матче с «Рубином»

Алина Савинова
30 ноября. ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ в Москве (2:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:2. Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в концовке первого тайма открыл форвард казанской команды Мирлинд Даку. На 52-й минуте Егор Тесленко увеличил преимущество гостей. Оба мяча армейцев отыграл Матвей Лукин, забив один из голов в добавленное время.

На 65-й минуте защитник казанцев Дмитрий Кабутов получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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