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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Рубином» в чемпионате России 6 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Рубином» в 27-м туре чемпионата России в понедельник, 6 мая. Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Видетрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Команды являются соседями по турнирной таблице. ЦСКА с 38 очками в активе занимает 8-е место, а «Рубин», у которого 37, расположился на 9-м.

ЦСКА в чемпионате не выигрывает уже 4 тура подряд. После разгрома «Факела» 7 апреля армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» и «Спартаком» и уступили «Ахмату» и «Балтике».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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