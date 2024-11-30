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Сегодня, 08:00

ЦСКА — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Рубином» в чемпионате России 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Рубином» в 17-м туре чемпионата России в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 22-мя баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
30 нояб, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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