ЦСКА сыграет с «Рубином» в 17-м туре чемпионата России в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 16-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 22-мя баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

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