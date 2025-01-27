ЦСКА сделал заявление после снятия с клуба запрета на трансферы

ЦСКА сделал заявление после решения о снятии с клуба запрета на трансферы.

Армейцы могут регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое продлится в РПЛ до 20 февраля.

«Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов. ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», — говорится в Telegram-канале клуба.

В конце января нидерландский «Херенвен» объявил о получении от ЦСКА средств за переход нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. После этого «Херенвен» обратился в ФИФА с просьбой снять запрет на трансферы с ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что ЦСКА перевел оставшуюся часть суммы за нигерийского форварда через экс-игрока команды Виктора Давилу, который должен был выплатить клубу деньги за досрочное расторжение контракта.