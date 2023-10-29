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Сегодня, 20:50

ЦСКА следит за двумя футболистами «Локомотива»

Алина Савинова
Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА следит за ситуацией полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Контракты обоих игроков с железнодорожниками истекают в конце сезона-2023/24.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету 27-летнего Жемалетдинова 1 гол и 1 результативная передача в 7 играх чемпионата России.

После 13 туров железнодорожники занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005417062_cska_sledit_za_dvumya_igrokami_lokomotiva
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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